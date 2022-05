Gabriel Pec fez o gol do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Gabriel Pec fez o gol do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 07/05/2022 21:25 | Atualizado 07/05/2022 21:55

Rio - Um dos destaques da vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o CSA na noite deste sábado (7), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante Gabriel Pec comemorou o triunfo e dedicou o gol marcado para a mãe, Silvana, que esteve presente em São Januário.

"Dedico esse gol para ela, que é uma guerreira, e sem ela eu não estaria aqui. Agradeço a deus e a minha família. Eles me cobravam que, quando vinham assistir aos jogos, eu nunca metia gol, e quando viam de casa eu fazia. E hoje pude fazer com eles aqui", destacou Gabriel Pec.

Além disso, Pec comentou sobre as vaias da torcida nas últimas partidas, mas celebrou o gol no segundo tempo que levou o Vasco para a quinta colocação e com dez pontos na tabela da Série B.

"Muito feliz, vinha sendo criticado pela torcida porque não vinha fazendo gols. Graças a Deus fui feliz e pude marcar hoje", disse o atacante Gabriel Pec.

No próximo domingo (15), o Vasco encara o Bahia, líder da competição, às 16h, em São Januário, pela sétima rodada do Brasileirão da Série B. Com a vitória sobre o CSA, o Cruz-Maltino conseguiu manter a invencibilidade.