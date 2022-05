Anderson Conceição exalta vitória do Vasco sobre o CSA - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Anderson Conceição exalta vitória do Vasco sobre o CSARAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 09/05/2022 12:10

Rio - O Vasco venceu o CSA (AL), por 1 a 0, no último sábado (7), em São Januário, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a segunda vitória em seis rodadas da competição, o zagueiro Anderson Conceição e capitão do time vascaíno não escondeu a satisfação do resultado positivo e afirmou que, por isso, a semana de treinamento para o próximo jogo diante do Bahia será tranquila.

"A gente sabia que ia entrar pressionado. A torcida veio, incentivou, gritou do início ao fim. Sabemos como é jogar em São Januário lotado, temos que nos acostumar com essa pressão, que está no nosso time. Graças a Deus a equipe soube se portar, teve equilíbrio, e conseguiu uma vitória muito importante. Temos que lembrar que o CSA é uma equipe que sempre briga lá em cima na Série B. Importante é que aproveitamos a chance que apareceu e conseguimos manter o resultado. Teremos uma semana tranquila para trabalhar e pensar exclusivamente no Bahia", declarou o experiente zagueiro.

Ao ser questionado sobre o trabalho de Zé Ricardo no comando do time, o zagueiro ficou do lado do técnico. Ele destacou o comprometimento do treinador e toda a comissão técnica com o Vasco, além de garantir que todos estão empenhados na evolução da equipe.

"Eu, particularmente, vou correr pelo Zé sempre. Tenho uma gratidão enorme por ele. Foi o cara que me ligou quando vim para cá, me ligou de coração. Então vou estar sempre correndo por ele, vou fazer com que meus companheiros corram por ele. Ele é um dos primeiros a chegar no clube e o último a sair. A gente sabe que Série B nunca vai ter jogo fácil, ainda temos que melhorar. Somos uma equipe humilde, trabalhadora, estamos fazendo de tudo para colocar o Vasco em 2022 na Série A", afirmou Anderson Conceição.

Com 10 pontos na tabela e ocupando a quinta posição, o Vasco volta a campo contra o Bahia, no próximo domingo (15), às 16h, em São Januário.