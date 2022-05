Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 09/05/2022 09:30

Rio - O técnico Zé Ricardo ainda não perdeu comandando o Vasco na Série B, apesar disso vem recebendo muita pressão de torcedores e dirigentes. E de acordo com o jornalista Jorge Nicola, a sua passagem pelo clube carioca está perto do fim. A 777 Partners, futura administradora do futebol do Cruzmaltino, já teria determinado o fim da sua passagem.

Além dele, o gerente executivo Carlos Brazil também deverá deixar a sua função no clube carioca. O Vasco está em estágio final da transição do futebol para a SAF. Nos próximos dias, a 777 Partners irá fazer a proposta oficial que será analisada primeiramente pelo Conselho Deliberativo e posteriormente pelos sócios do clube.

Com seis jogos na Série B, o Cruzmaltino tem dez pontos, sendo duas vitórias e quatro empates. O resultado colocou o clube carioca na cola do G-4, porém, Zé Ricardo está longe de ser considerado um técnico bem avaliado no comando do Vasco.

O comandante tem o presidente Jorge Salgado e o elenco cruzmaltino como seus maiores apoiadores. A tendência é que a 777 Partners assuma o comando do futebol nos próximos meses. A empresa tem costume de promover uma grande reformulação nos clubes que adquire.