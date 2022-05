Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 09/05/2022 19:33

Rio - O Vasco anunciou, na noite desta segunda-feira, que se filiou à Libra (Liga do Futebol Brasileiro). O movimento, criado na última semana em São Paulo, conta agora com nove associados. Flamengo, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, além de Cruzeiro e Ponte Preta, que disputam a Série B, completam os clubes que aderiram a ideia.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que, por decisão unânime da Diretoria Administrativa e pensando na importância da união dos clubes brasileiros, aderiu à Libra (Liga do Futebol Brasileiro). O Vasco acredita que a implantação da liga é fundamental para o futuro do futebol brasileiro e que o diálogo será fundamental para que seja encontrado um equilíbrio que atenda aos clubes e ao futebol como um todo. O Vasco da Gama trabalhará em conjunto com os parceiros membros da Libra para que esse entendimento seja alcançado no prazo mais curto possível", diz o comunicado.

O ingresso do Vasco na Libra aconteceu em comum acordo com a 777 Partners, empresa norte-americana que está assumindo a SAF do clube.

Apesar da filiação do Vasco, outros 23 clubes das Séries A e B se mostraram contrários ao movimento. Eles dizem não concordar com a divisão de recursos proposta pela liga. Até o momento, Atlético-MG, Botafogo, Internacional, Bahia e Grêmio não manifestaram oposição ao projeto.