Edimar em ação na vitória do Vasco sobre o CSADaniel Ramalho/Vasco

Publicado 10/05/2022 13:23

Rio - O Vasco venceu o CSA, no último sábado, 07, por 1x0 e com o término da rodada, após os jogos de ontem, ficou colado no G4. Está na quinta posição, com o mesmo número de pontos do Grêmio, que tem 10. No duelo contra os alagoanos, o lateral Edimar retornou à equipe titular. O experiente camisa 6 falou sobre a vitória e projetou a sequência da próxima rodada.

"Eu acho que era de suma importância vencer esse jogo em casa. Vínhamos de uma série de empates, então era importante os três pontos diante do CSA. E dessa última sequência, acho que o resultado contra o Vila, foi o mais "anormal", visto que os outros empates fora de casa, é sempre importante somar, mas jogando em casa temos a necessidade dos três pontos", destacou o atleta.

Por conta da falta de resultados, todo o plantel do Cruzmaltino vinha recebendo duras críticas. Após o confronto, no entanto, o clima foi de "batalha vencida" nas arquibancadas de São Januário, com o reconhecimento da entrega dos jogadores do Vasco. Edimar elogiou o torcedor vascaíno e valorizou a atuação da equipe.

"Eu acho que fiz um bom jogo no duelo contra os alagoanos. Não só eu, mas como o time todo. Nosso primeiro tempo não foi dos melhores, mas o segundo conseguimos ser mais agressivos e conseguimos o resultado. Isso muda o astral, muda o clima. Ficamos mais confiantes e isso que precisamos para essa sequência que vem pela frente. Nosso próximo adversário é uma equipe bem complicada e lidera a competição. Mas com o apoio do torcedor, acho que podemos conquistar mais três pontos", disse.

Edimar foi o jogador com mais assistências para finalização na partida, três no total, além de ter sido o melhor em cruzamentos certos no jogo. O próximo duelo do Vasco é contra o Bahia, na segunda-feira (16), às 19h, novamente na Colina Histórica.