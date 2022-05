Zé Ricardo no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 03/05/2022 11:03

Enquanto aguarda a proposta vinculante da 777 Partners para a compra de 70% das ações da SAF, a diretoria do Vasco tem que administrar o futuro de Zé Ricardo. Com a falta de resultados, a pressão sobre o treinador é cada vez maior, mas a diretoria não pretende tomar decisões drásticas enquanto não for resolvida a venda para o grupo americano.

O presidente do Vasco, Jorge Salgado, é cobrado até mesmo por apoiadores por uma troca de comando, mas, segundo o site 'Uol', acredita que o momento não é o ideal para fazer trocas. Há a expectativa de que a 777 Partners possa assumir a SAF do clube em junho e, portanto, não faria sentido mexer agora com o grupo americano assumindo em breve.



Ainda assim, a campanha do Vasco na Série B, com apenas uma vitória e quatro empates na Série B incomoda. Se o desempenho ruim continuar, não está descartada uma mudança na decisão da diretoria.



Enquanto isso, o Vasco espera até o dia 21 de maio receber a proposta de compra da 777 Partners. Depois, precisará aprovar a venda no Conselho Deliberativo e convocar uma nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com os sócios do clubes. Os dirigentes acreditam que todos os trâmites acontecerão até a segunda metade de junho.