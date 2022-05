Jorge Salgado - Daniel Carvalho / Vasco

Publicado 03/05/2022 18:19

Rio - O Vasco assinou, na manhã desta terça-feira, o primeiro contrato profissional do atacante Renan, um dos destaques da categoria Sub-17. O jogador firmou vínculo com o Cruz-Maltino até abril de 2025. O clube carioca busca valorizar os Meninos da Colina e tem anunciado constantes renovações nos últimos meses.

Vasco acerta contrato profissional com destaque da base Foto: Divulgação/Vasco



O jovem chegou ao clube carioca no início de 2019 quando ainda estava no Sub-14. Com isso, ele é mais um nome da geração de 2005 a assinar contrato longo com o Cruz-Maltino. Além dele, o goleiro Lecce, os laterais Paulinho e Leandrinho, os zagueiros Lyncon e Luiz Felipe, além do atacante GB também assinaram vínculos.

Desde que chegou ao Vasco, Renan conquistou título importantes como: Copa Brasileirinho Sub-14 em 2019, o Campeonato Carioca e a Recopa Carioca Sub-17 na temporada passada.

A equipe sub-17 terá pela frente o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17, em São Januário, às 15h30. O adversário será o Internacional. No sábado, a disputa será pela sétima rodada da Copa Rio, às 11h, diante do Madureira, em Conselheiro Galvão.