União Cruzmaltina conseguiu seu acesso à Série Prata do Carnaval carioca - Divulgação/Vasco

Publicado 04/05/2022 16:09

Rio - A Escola de Samba União Cruzmaltina garantiu seu acesso à Série Prata do Carnaval carioca, e desfilará no primeiro grupo da Intendente Magalhães em 2023. Vice-campeã da Série Bronze, a agremiação irá lutar agora por uma vaga na Sapucaí.

Com o enredo "Meu coração é sua morada", do carnavalesco Rodrigo Almeida, a Escola ficou dois décimos atrás da campeã Arrastão de Cascadura, com 269,6 pontos. A missão em 2023 será mais complicada, já que a Série Prata conta com agremiações mais tradicionais, como Caprichosos de Pilares, Renascer de Jacarepaguá, União do Parque Curicica, além das duas rebaixadas da Série Ouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos de Santa Cruz.

"É com muita satisfação e alegria que a gente recebe esse acesso. Começamos no carnaval de 2020 com um sétimo lugar. Sei que ainda cometemos alguns erros, mas vamos aprimorando e cada vez mais vamos melhorando até nosso objetivo que é chegar à Sapucaí”, disse o presidente Rodrigo Brandão.

Após a ascensão da escola ligada ao Vasco da Gama, o primeiro grupo que desfila na Intendente Magalhães terá agora três escolas relacionadas a clubes do futebol carioca, já que Botafogo Samba Clube e Raça Rubro-Negra se mantiveram na Série Prata.