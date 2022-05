Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/05/2022 15:03

Rio - O jovem Andrey Santos, do Vasco, vem realmente despertando a cobiça de clubes do futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Barcelona fez uma proposta oficial de seis milhões de euros (cerca de R$ 31,72 milhões) pela contratação do meia. O Cruzmaltino recusou.

Andrey é considerado a principal promessa atual do clube carioca. O Vasco negocia com o jovem a renovação do contrato para aumentar o valor da sua multa para equipes de fora do país. Em São Januário, o jovem é comparado ao volante Paulinho, que disputou as duas últimas Copas pela Seleção, e atua pelo Corinthians.

O atual vínculo do jovem com o Vasco se encerra em agosto de 2023. Andrey foi titular nas duas últimas partidas do clube carioca contra Ponte Preta e Tombense. Ele tem apenas cinco partidas como profissional.