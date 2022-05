Roberto Dinamite - Reprodução Internet

Roberto DinamiteReprodução Internet

Publicado 02/05/2022 19:47 | Atualizado 02/05/2022 20:43

Rio - Maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite comentou em entrevista ao portal "GE", sobre o atual momento em que vive o Cruzmaltino. O ex-jogador, inclusive, defendeu a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube.

"A grandeza do Vasco é muito maior do que qualquer valor que venha a ser colocado. Mas as pessoas precisam ter a sensibilidade de ver o que é melhor para o Vasco nesse momento. Se esperarmos mais cinco ou dez anos, não sei qual o caminho que a gente vai ter. Quando falamos assim, parece que queremos entregar o Vasco a alguém. Não é assim. O Vasco terá um parceiro, e essa parceria vai valorizar o clube. Ninguém coloca dinheiro em algo para desvalorizar. Não vejo o Vasco se vendendo. Vejo o Vasco sendo responsável para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível", disse Dinamite.

"Esse é o caminho para o Vasco. Os sócios e beneméritos primeiro têm que olhar para a instituição Vasco da Gama. E, dentro disso, buscar saber de que forma isso será colocado para o clube, para que o sócio e o torcedor possam ter uma tranquilidade. Mas esse é o caminho para que o Vasco possa ser mais competitivo e possa buscar o equilíbrio necessário. Sem sombra de dúvida, nesse momento, é o caminho que o Vasco tem. Isso vai ajudar não só na volta à Primeira Divisão, mas ajudará a estabilizar a vida financeira do clube", completou.

Perguntado sobre o atual desempenho da equipe, Roberto Dinamite falou sobre a instabilidade emocional.

"O que eu vejo dentro de campo é uma instabilidade emocional. É claro que o Vasco não tem uma equipe tão regular e equilibrada quanto equipes como Cruzeiro e Grêmio. Mas o que o Vasco precisa nesse momento é foco. Focar naquilo que é o objetivo maior. Se isso não acontecer vai ficar muito difícil. Torço para que o Zé Ricardo e seus jogadores possam dar suas contribuições. Eu também estou querendo dar um pulo em São Januário para falar algo sobre o Vasco, como pesa essa camisa. Precisamos somar forças. O Vasco precisa disso, de apoio, e deixar de lado as coisas negativas que atrapalham no dia a dia", disse.