Zé Ricardo, técnico do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Zé Ricardo, técnico do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 02/05/2022 09:50

Rio - O técnico Zé Ricardo admitiu que a atuação do Vasco no empate em 1 a 1 com a Tombense, no último domingo, no Estádio Soares Azevedo, deixou a desejar. O treinador criticou o desempenho da equipe no primeiro tempo e afirmou que o sentimento com o resultado foi de frustração.



"O resultado que viemos buscar aqui, que era a vitória, ficou mais difícil depois do primeiro tempo muito abaixo que fizemos. Se a equipe quer somar pontos para ficar na parte de cima da tabela, precisamos corrigir a postura que tivemos no primeiro tempo. Essa foi uma crítica que nossa que os jogadores concordaram no intervalo. Tivemos também um pouquinho de dificuldade de adaptação ao gramado. O gramado prende um pouco a bola. Mas de uma forma geral não podemos encontrar desculpas. Fizemos um primeiro tempo bem abaixo", declarou Zé.



"Voltamos bem do intervalo, dominamos as ações, tivemos oportunidades. Talvez um pouco mais de paciência poderíamos ter encontrado espaços que apareceram. Ansiedade de definir logo as jogadas nos prejudicou. Ainda temos alguns meninos em transformação, isso acaba pesando. Fica a frustração por não conseguirmos a vitória", completou.



Em caso de vitória, o Vasco teria entrado no G4 da Série B. No entanto, com o empate, o Cruzmaltino permaneceu com sete pontos, na 8ª posição. O Gigante da Colina volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o CSA, em São Januário.