Pleito pela aprovação da mudança estatutária do Vasco aconteceu na sede do Calabouço - Marcus Vinicius Pinto/Vasco da Gama

Pleito pela aprovação da mudança estatutária do Vasco aconteceu na sede do CalabouçoMarcus Vinicius Pinto/Vasco da Gama

Publicado 01/05/2022 10:17

Rio - Em Assembleia Geral realizada neste sábado (30), os sócios do Vasco aprovaram a alteração estatutária que permite a implementação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Em pleito realizado de forma híbrida, 77% dos associados foram a favor da mudança na política do clube.

A votação, apesar de toda movimentação da oposição à gestão de Jorge Salgado, foi expressiva e com mais participantes do que o próprio pleito que elegeu o presidente em novembro de 2020.

Como era possível votar de forma on-line, a maioria assim optou. Foram 4.210 votantes, sendo que apenas 271 participaram presencialmente na Sede do Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. Com 77,44% dos votos a favor (3.260) e 21,97% contra (925), a estrutura de SAF foi aprovada no Cruzmaltino. Além disso, 25 sócios optaram pela abstenção, o que representou 0,59% das urnas.

Momento antes do encerramento da Assembleia Geral, de acordo com informações do 'GE', um grupo de 20 sócios ligados à oposição tentou anular o pleito por 'irregularidades na lista de votantes e desrespeito ao estatuto pela votação ser feita pela internet'. A Mesa Diretora, no entanto, recusou solicitação.

Com a alteração no estatuto do clube confirmada, o Vasco aguarda a proposta definitiva da 777 Partners, empresa interessa em adquirir 70% das ações do futebol do Gigante da Colina, e a oferta pode chegar dentro de 15 dias à diretoria.

Os trâmites pelo novo modelo de gestão podem ser finalizados até junho. Com a oferta em mãos, o Conselho Deliberativo será convocado para votar pela aprovação da venda do futebol do clube.