Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São Januário - Daniel Ramalho / Vasco

Roberto Dinamite recebeu homenagem em noite histórica em São JanuárioDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 29/04/2022 09:30 | Atualizado 29/04/2022 09:32

Rio - Considerado um dos maiores ídolos da história do Vasco, Roberto Dinamite recebeu sua maior homenagem pelo clube carioca na última quinta-feira. Uma estátua do ex-atacante foi inaugurada em São Januário, em cerimônia que contou com ex-companheiros de equipe como Bebeto, Tita e Mauricinho, e também por adversários históricos, entre eles Zico e Júnior. Emocionado, ídolo cruzmaltino celebrou o momento único.

fotogaleria

"Tudo na vida é uma troca e quando se tem carinho, determinação, trabalho, as coisas acontecem. Quero agradecer a torcida do Vasco em todo o Brasil, a diretoria, aos meus companheiros, adversários. O Vasco foi e continua sendo importante na minha vida. Estou feliz e emocionado", disse.

A grande festa também contou com artistas vascaínos como Paulinho da Viola, Teresa Cristina e Fernanda Abreu. Zico, maior ídolo da história do Flamengo, e um dos grandes rivais de Roberto Dinamite também discursou em São Januário.

"Começamos na base juntos e, depois de tantos anos, veio a rivalidade, mas sem inimizade. Acabamos fazendo uma amizade grande, teve Seleção também, é sempre um prazer estar com ele. Eu sou do tempo em que o Flamengo jogava aqui sem problema, Seleção treinava e se concentrava aqui, meu irmão Edu foi técnico e jogador aqui, já tenho certa intimidade aqui com o Vasco, acabou o jogo a rivalidade acaba", disse.

Maior artilheiro da história do Brasileirão, Roberto Dinamite iniciou a sua carreira pelo Vasco em 1971. Ao todo, o ex-jogador marcou 708 gols vestindo a camisa do Cruzmaltino e é o maior artilheiro da história do clube carioca. Dinamite atuou pelo clube de São Januário até 1980, quando saiu para jogar no Barcelona. No ano seguinte voltou ao Vasco e seguiu no clube carioca até 1989. Após uma breve passagem pela Portuguesa, o ex-atacante retornou para sua casa e encerrou a carreira em 1992.

Dinamite foi extremamente vitorioso pelo Vasco, acumulando muitos títulos. Os principais foram o Brasileirão de 1974 e cinco conquistas do Carioca. Em 2008, Roberto se tornou presidente do clube carioca e dirigiu o Vasco até 2014. Sua passagem como dirigente foi de altos e baixos, com direito a dois rebaixamentos e um título da Copa do Brasil, a última conquista nacional do Cruzmaltino.