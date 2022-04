Andrey Santos está no Vasco desde os seis anos - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 28/04/2022 13:08

Aos 17 anos, Andrey Santos ganhou sua primeira oportunidade como titular do Vasco e deu conta do recado. Importante para ajudar a mudar a postura do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, a primeira na Série B de 2022, o jovem volante finalmente consegue realizar o sonho no clube onde chegou quando tinha apenas seis anos.



"É um privilégio e uma honra representar essa camisa do Vasco. Estou aqui desde os seis anos, passei por todas as categorias de base, e é um sonho realizado começar um jogo como titular e sair com a vitória. Não podia ser melhor", afirmou o jovem, que fez questão de guardar uma lembrança para recordar o momento.



"Uma camisa joguei para a torcida e a outra vai para a minha família para virar quadro em casa (risos)".



Muito elogiado pelo técnico Zé Ricardo, Andrey Santos fez apenas sua quarta partida pelos profissionais. Incorporado ao elenco após participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o volante vinha chamando a atenção, mas recebeu poucas chances em função das negociações sobre a renovação de contrato, que vai até agosto de 2023.



A partir de março, a promessa vascaína poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Por isso, a diretoria tenta acertar a renovação antes de ele estourar nos profissionais, mas vem encontrando dificuldades. Mas agora, pelo desempenho e pela necessidade do time, Andrey deve ganhar mais oportunidades.



"Andrey tem potencial muito grande, faz uma leitura muito clara de posicionamento e tem atributos técnicos. Vamos com cuidado, mas ele vai dar muito retorno ao Vasco, tem cabeça boa, muita qualidade", elogiou Zé Ricardo.