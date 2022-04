Pôster de Roberto Dinamite é um dos itens digitais colecionáveis em NFT sobre o ídolo do Vasco - Divulgação

Publicado 28/04/2022 11:22

O Vasco promete uma bela festa nesta quinta-feira, a partir das das 19h em São Januário, para celebrar a inauguração da estátua de Roberto Dinamite. E as homenagens ao ídolo vascaíno continuam, com uma coleção de itens digitais exclusivos.



Torcedores poderão comprar imagem da estátua de Dinamite, uma réplica da camisa do primeiro gol marcado por ele pelo Vasco, em 25 de novembro de 1971 no Maracanã, contra o Internacional, além de um pôster exclusivo. A Coleção Dinamite em NFT (tokens não fungíveis) é uma parceria do clube com a Block4, fantech especializada em soluções de blockchain (sistema de base de dados) para os mercados de esportes e entretenimento.



A imagem da camisa terá 1.110 colecionáveis, referente aos jogos que o ídolo disputou pelo Vasco. Já os pôsteres serão 84, mesmo número de gols de falta do ídolo. E a estátua em NFT terá apenas 74 peças à venda, referente ao ano do primeiro título brasileiro conquistado pelo ex-jogador. Os itens podem ser adquiridos no site: https://vasco.tibs.app



A tecnologia NFT é um selo digital associado a um item que garante a sua autenticidade, permitindo que os colecionáveis sejam comprados, trocados e vendidos entre os torcedores. Nesse sentido, somente o dono do colecionável digital tem acesso ao conteúdo multimídia.



Sobre a festa à noite

Além da presença de ídolos vascaínos de todas as gerações, haverá apresentações especiais de Paulinho da Viola, Teresa Cristina, Fernanda Abreu e a bateria da escola de samba União Cruzmaltina.