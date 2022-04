Zé Ricardo, técnico do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 27/04/2022 20:21

O Vasco vive em uma panela de pressão e ganhou um (péssimo) ingrediente para apimentar ainda mais o clima ruim: Thiaog Rodrigues está fora do duelo com a Ponte Preta nesta quarta-feira, em São Januário, pela quarta rodada da Segunda Divisão.

Sem Thiago Rodrigues, Zé Ricardo escalou o Vasco da seguinte forma: Alexander, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme; Yuri, Andrey Santos, Nenê e Gabriel Pec; Erick e Raniel.

Com três pontos conquistados em três jogos, o Vasco pode terminar a rodada na zona de rebaixamento para a Série C, com uma combinação de resultados.