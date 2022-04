Felipe Gedoz quando atuava pelo Vitória-BA - Foto: Divulgação

Felipe Gedoz quando atuava pelo Vitória-BAFoto: Divulgação

Publicado 26/04/2022 16:03

Rio – Livre no mercado desde que rescindiu contrato com o Clube do Remo, Felipe Gedoz foi oferecido ao Vasco. O meia-atacante foi um dos destaques da equipe do Pará nas conquistas da Copa Verde de 2021 e do Campeonato Paranaense de 2022.

De acordo com informação apurada pelo "Torcedores.com", o Vasco perguntou as condições de uma possível negociação e, mesmo aguardando reforços para o ataque, o treinador Zé Ricardo não teria ficado animado com a possibilidade de contratação de Gedoz neste momento.

Ainda segundo o site, o atacante chegou a receber consultas do Bahia e Chapecoense. O clube baiano procurou o atleta no início da temporada, contudo não formalizou uma proposta. Já a Chape tem interesse na chegada de Felipe Gedoz e as partes fizeram o primeiro contrato por sua chegada após o anúncio de saída do Remo. Porém, o estafe do jogador afirmou que aguarda ofertas do exterior.

O jogador de 28 anos foi revelado pelo Guarani de Venâncio Aires-RS e construiu carreira no exterior. Gedoz atuou pelo Defensor Sporting, do Uruguai e, Club Brugge, da Bélgica. Depois de oito temporadas longe do futebol brasileiro, ele jogou pelo Athletico Paranaense, Goiás e Vitória-BA.

No ano de 2020, o atacante voltou ao futebol uruguaio e vestiu a camisa do Nacional de Montevideo. No segundo semestre deste mesmo ano, ele foi contratado pelo Clube do Remo e disputou 79 partidas, marcou 12 gols e deu uma assistência.