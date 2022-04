Presidente do Vasco, Jorge Salgado emprestou R$ 26 milhões ao clube - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 26/04/2022 14:57

O Vasco divulgou na manhã desta terça-feira o balanço financeiro da última temporada e celebrou a redução das dívidas totais do clube, que caíram para R$ 709 milhões, além de um superávit de R$ 120 milhões nas contas de 2021. No documento, a diretoria também se desculpa pelo desempenho do futebol e explica como foi o processo de negociação da venda da SAF com a 777 Partners.

A principal notícia se dá em relação à redução de quase R$ 100 milhões das dívidas (no início de 2021 era de R$ 804 milhões). Para chegar a R$ 709 milhões, o Vasco apontou a redução de despesas, como a folha salarial que caiu de R$ 12 milhões para RS 5 milhões por mês somente no futebol, bem como o acordo para entrar no Regime Centralizado de Execuções, o que permitiu o pagamento de dívidas em até 10 anos e sem sofrer penhora. Ainda assim, o clube terá de pagar R$ 203 neste ano.



O mais importante, no entanto, foi um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para renegociar a dívida fiscal, o que garantiu um desconto de R$ 108 milhões da dívida.



Ainda houve aumento da dívida bancária de R$ 12 milhões, para manter o fluxo de caixa em 2021. Também consta empréstimo do presidente Jorge Salgado, que em seu primeiro ano de gestão injetou dinheiro no clube e agora tem a receber quase R$ 26 milhões até abril de 2023. O empresário Carlos Leite aparececomo fiador de algumas negociações.



Em relação às receitas, o Vasco teve aumento líquido pequeno em 2021: de R$ 175 milhões, R$ 4 milhões a mais em relação a 2020. Se teve queda em direitos de TV (de R$ 87 milhões para R$ 62 milhões) e no sócio-torcedor (de R$ 29 milhões para R$ 22 milhões), por outro lado aumentou em marketing (R$ 19 milhões contra R$ 17 milhões) e, principalmente, na venda de atletas, como Talles Magno (foram R$ 59 milhões em 2021, contra R$ 29 milhões em 2020).



No documento, o Vasco ainda se desculpou pelo desempenho esportivo ruim, com o Vasco ficando mais um ano na Série B. "Apesar das condições extremamente adversas que assumimos, e de inúmeros passos corretos que foram realizados na reestruturação do departamento de futebol, a grandeza de nosso Vasco da Gama simplesmente não condiz com os resultados alcançados no futebol profissional em 2021. E, por não conseguir sucesso no acesso a Série A, o principal objetivo do ano, não cabe nada mais que reiterar o pedido de sinceras desculpas a todos os vascaínos e corrigir o rumo para a atual temporada".