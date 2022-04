Juninho segue recuperação após sentir dores na coxa direita - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 25/04/2022 18:37

Rio - Juninho sofreu uma lesão na coxa direita, na última quinta-feira, após o treino que antecedeu a viagem para Chapecó. Hoje, o meia segue no Departamento de Saúde e Performance do Vasco sendo reavaliado e não apresenta mais dores. A expectativa no clube é que o jogador possa voltar aos treinamentos no campo a partir da próxima semana.



O meia ficará de fora dos próximos duelos contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, em São januário, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E também contra a Tombense, no sábado, em Muriaé. No último jogo, que o camisa 50 do Cruz-Maltino jogou, atuou por sete minutos no empate em 0 a 0 com o CRB, na segunda rodada da da competição.



Além de Juninho, o meio-campo Vitinho não estará à disposição da comissão técnica. Apesar de não ter sido diagnosticado com lesão, o atleta se queixou de dores na coxa direita, local onde se lesionou na pré-temporada. Com isso, o clube trata o caso com cautela.



O time do técnico Zé Ricardo está pressionado por seguir sem vencer no Brasileirão. Empatou as três partidas que participou e, atualmente, ocupa a 15ª posição na tabela.