Ídolo do Vasco é homenageado no desfile do SalgueiroFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 23/04/2022 15:01 | Atualizado 23/04/2022 15:08

Rio - Moacyr Barbosa, ídolo do Vasco, foi homenageado no desfile do Salgueiro, na madrugada deste sábado, na Sapucaí. A escola de samba falou sobre resistência e negritude, e o ex-goleiro do Cruz-Maltino foi lembrado.



Em determinado ponto do desfile, o Salgueiro trouxe bandeiras com o rosto e o nome de figuras importantes de resistências. Dentre eles, como pode ser visto na imagem acima, estava o de Barbosa.



De acordo com o site oficial do Vasco, o goleiro disputou 431 jogos pelo Cruz-Maltino. No total, foram 282 vitórias, 74 empates e 75 derrotas. Além disso, ele é o jogador mais premiado da história do clube com 15 títulos conquistados.