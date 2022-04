Zé Ricardo, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 22/04/2022 20:51 | Atualizado 22/04/2022 20:54

Rio - O Vasco anunciou a escalação do time que irá enfrentar a Chapecoense nesta sexta-feira (22), às 21h30, pela terceira rodada do Brasileirão da Série B. Com uma mudança, o técnico Zé Ricardo optou pelo atacante Erick para iniciar a partida na vaga de Gabriel Pec.

Escalação do Vasco para enfrentar Chape na Série B

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Zé Gabriel, Yuri Lara, Nenê, Erick, Figueiredo e Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

Com apenas dois pontos, o Vasco ocupa a décima colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Após a cobrança com os protestos da torcida cruz-maltina, o treinador Zé Ricardo entrará sob pressão para conquistar a primeira vitória no Brasileirão.