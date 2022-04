Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 21/04/2022 13:27

Rio - Cada vez mais pressionado no comando do Vasco, o técnico Zé Ricardo quer mudanças na postura da equipe contra a Chapecoense, nesta sexta-feira, na Arena Condá. De acordo com o "GE", o treinador aumentou o ritmo nos treinos e quer mais poder ofensivo.

Na última quarta-feira, durante treino no CT Moacyr Barbosa, Zé focou na criação ofensiva e cobrou uma maior pressão na saída de bola do adversário. O mesmo já havia acontecido na terça-feira, quando a imprensa teve acesso à boa parte da atividade.

Internamente, a avaliação é de que o quesito que mais comprometeu o Vasco nas duas primeiras rodadas foi o ataque. O fato da pouca pressão na saída de bola permitiu que os adversários construíssem as jogadas desde o campo de defesa.

O Vasco volta a treinar na tarde desta quinta, no CT Moacyr Barbosa. Mais tarde, a delegação segue para Chapecó.