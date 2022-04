Jorge Salgado - Daniel Carvalho / Vasco

Jorge SalgadoDaniel Carvalho / Vasco

Publicado 20/04/2022 10:00 | Atualizado 20/04/2022 10:24

Rio - O apoiador argentino Martín Benítez, de 27 anos, teria interesse de voltar a jogar pelo Vasco. Sem espaço no Grêmio, o jogador teria confessado para pessoas próximas que deseja retornar para defender o clube carioca, que teve passagem na temporada de 2020. As informações são do portal "Torcedores.com".

Segundo o site, o argentino não deve continuar no clube gaúcho. Sem espaço com Roger Machado, o presidente Romildo Bolzan Jr já teria informou a Adrián Castellanos, representante do atleta, que ele está liberado para procurar um novo clube.

Enquanto não deixar o Grêmio, Benítez terá se cumprir normalmente sua rotina de treinos. A princípio, o estafe do argentino garante que a prioridade para o jogador é recuperar seu espaço no clube gaúcho. Porém, a permanência do atleta seria improvável.

Revelado pelo Indepediente, Benítez chegou ao Vasco em 2020 e apesar do rebaixamento para a Série B, teve bons momentos no Cruzmaltino. No ano seguinte foi para o São Paulo e teve um bom começo de temporada. Com problemas físicos, o meia perdeu espaço. No Grêmio, o argentino atuou em apenas sete jogos e deu uma assistência.

Quarta-feira, 20/04/2022 - 07:16

Antes de mais nada, Martín Benítez não deve seguir no Grêmio para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O argentino foi contratado à pedido de Vagner Mancini. Porém, ele perdeu espaço no elenco tricolor entre a demissão do treinador e a chegada de Roger Machado.



O Torcedores.com apurou que o presidente Romildo Bolzan Jr já informou ao representante do atleta que ele está liberado para procurar um novo clube. Desde então, Adrián Castellanos passou a oferecer o meio-campista no mercado da bola.



Enquanto não conseguir deixar o Grêmio, Martín Benítez terá se cumprir normalmente sua rotina de treinos. Porém, caberá ao técnico Roger Machado decidir se irá utilizar ou não o jogador na sequência da temporada.



Ainda segundo apurou a reportagem, Martín Benítez revelou a pessoas próximas que deseja retornar ao Vasco. Em São Januário, por exemplo, o jogador viveu o melhor momento da sua trajetória no futebol brasileiro.



A princípio, o estafe do atleta garante que a prioridade de Martín Benítez é recuperar seu espaço no Grêmio. Porém, Adrián Castellanos sabe que é uma opção real um possível retorno para o Vasco.



De acordo com dois dirigentes vascaínos consultados pela reportagem, não há nenhuma conversa em curso com o estafe de Martín Benítez. Apesar de o jogador nutrir carinho pelo Vasco, a comissão técnica não o tem como um alvo para a sequência da temporada.