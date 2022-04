Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Rio - Zé Ricardo está cada vez mais pressionado no comando do Vasco por conta dos resultados ruins na temporada. Nesta terça-feira, em entrevista no CT Moacyr Barbosa, o atacante Raniel saiu em defesa do treinador e afirmou confiar em seu trabalho.

"Converso bastante com Anderson Conceição, Edimar e Nenê. O Zé Ricardo é um cara sensacional. Temos que entrar em campo e dar a vida. Não tenho o que falar do Zé. Tenho certeza que ele merece estar conosco aqui. Quando as vitórias voltarem, tenho certeza que as coisas vão melhorar e a torcida vai apoiar", disse Raniel.

Destaque do Vasco neste início de temporada, o camisa 9 disse estar focado em ajudar a equipe a melhorar seu desempenho.

"Procuro deixar à parte esse lance individual. Graças a Deus estou conseguindo fazer os gols, mas muito pela qualidade do Nenê. Sempre conta o coletivo. Para mim tem sido um bom início de campeonato, mas só os gols não bastam. Sei que preciso me doar mais. Só assim vamos conseguir sair dessa situação", garantiu.