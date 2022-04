Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 18/04/2022 12:07

Agora é oficial. Com a publicação nesta segunda-feira do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o Vasco decidirá o seu futuro no dia 30 de abril. Essa é a data em que os 5.889 sócios votarão pela aprovação ou não da proposta de alteração do estatuto do clube para a inclusão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A votação em formato híbrido acontecerá das 10h às 22h. Eles poderão votar na sede do Calabouço, no Centro do Rio, ou virtualmente. Quem optar pela segunda opção, receberá mais informações por SMS.



A AGE é o último processo dentro do clube para a inclusão da constituição da SAF no estatuto. A mudança já foi aprovada no Conselho Deliberativo, mas precisa do aval dos sócios.



Se os sócios aprovarem a inclusão da SAF no estatuto, estará aberta a possibilidade de venda de 70% das ações para a 777 Partners, que já investiu R$ 70 milhões, inicialmente como empréstimo, para pagamentos de dívidas e outros investimentos. O grupo americano já vem auxiliando a diretoria do Vasco na busca por reforços.