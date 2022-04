Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Zé RicardoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 16/04/2022 20:59

Em mais uma exibição ruim, o Vasco ficou apenas no empate com o CRB, em 1 a 1, no estádio Rei Pelé, e segue sem saber qual é o gosto da vitória no Brasileirão Série B. O time alagoano abriu o placar com Richard, no começo do primeiro tempo, e Raniel empatou para o Cruzmaltino no fim da etapa inicial.

O primeiro tempo foi equilibrado no Rei Pelé. Após conseguir o gol aos 9 minutos, com Richard, o CRB recuou e deu mais campo para o Vasco jogar. Naturalmente, o time de Zé Ricardo passou a ter mais posse e ocupar o campo de ataque. Com Nenê protagonizando as principais jogadas de perigo, o Cruzmaltino conseguiu incomodar o goleiro Diogo Silva.

De tanto tentar, o Vasco conseguiu o gol de empate, com Raniel, aos 37 minutos, com assistência de Nenê. Nos minutos finais, a equipe da casa voltou a sair para o jogo e também assustou Thiago Rodrigues. Os alagoanos terminaram a primeira etapa com cinco finalizações, enquanto os cariocas chutaram seis vezes a gol.

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada, mas com o CRB melhor que o Vasco. Aos dez minutos, Thiago Rodrigues fez grande defesa e evitou o segundo gol do time alagoano. Em mais uma boa participação de Maicon, que achou Richard livre na área. O atacante limpou, deixou Gabriel Dias no chão e finalizou cara a cara com o goleiro, que fez ótima defesa.

Aos 15, o CRB novamente chegou com perigo. Anselmo Ramon ficou com a bola na entrada da área e chutou com perigo. A bola passou por Thiago Rodrigues e saiu perto da trave esquerda do goleiro. Aos 17, o Vasco respondeu. Nenê levantou a bola na área, e Edimar cabeceou com muito perigo. Diogo Silva fez ótima defesa e mandou para escanteio.

Aos 24, o CRB voltou a assustar o gol de Thiago Rodrigues. Richard cruzou à meia altura, a bola sobrou para Anselmo Ramon, que dominou e soltou a bomba. A bola explodiu em Anderson Conceição e, na sequência, o árbitro marcou falta de ataque.



Aos 27 foi a vez do Vasco. Nenê cruzou na segunda trave, Raniel subiu e cabeceou para baixo, mas não conseguiu colocar muita força na bola, e Diogo Silva fez a defesa. Depois desses lances, as equipes demonstraram desgaste físico e deixaram o nível técnico cair no jogo. O Vaso, na base do abafa, até tentou virar o marcador, mas não conseguiu.

Com o empate com o CRB, o Vasco terminará a segunda rodada da Série B na nona colocação, com dois pontos, em dois jogos, e nenhuma vitória conquistada. O próximo duelo é na sexta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, às 21h30, pela terceira rodada da competição.