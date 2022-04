Zé Ricardo comanda treino do Vasco - Foto: Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 16/04/2022 08:12

Mesmo fazendo apenas a sua segunda partida na Série B 2022, hoje, às 19h, diante do CRB, o Vasco entrará no Estádio Rei Pelé ciente de que perder, ou até mesmo empatar, não é uma opção.



Isso porque a estreia ruim na competição, o empate em 1 a 1 contra o Vila Nova, em um São Januário lotado, colocou ainda mais pressão no técnico Zé Ricardo, que ainda não conseguiu fazer seu time apresentar o bom futebol que a torcida tanto espera.



Apesar da desconfiança, ao desembarcar em Maceió na manhã de ontem, o elenco cruzmaltino recebeu o carinho de alguns vascaínos que foram ao aeroporto recepcionar os jogadores. O meia Nenê, como de costume, foi um dos mais assediados, e chegou a parar para tirar fotos.



Para corresponder o carinho da torcida e conseguir a vitória, o Gigante da Colina pode ter algumas novidades em relação ao time que enfrentou o Vila Nova. Isso porque das quatro contratações apresentadas pelo clube nesta semana, duas podem estrear no jogo de logo mais. O atacante Erick, ex-Ypiranga-RS, e o lateral Gabriel Dias, ex-Cruzeiro, estão na delegação que viajou a Maceió e podem ser utilizados por Zé Ricardo.



Falando sobre jogar na capital de Alagoas, dois jogadores nascidos no estado falaram sobre a expectativa pra partida.



"Vai ser uma emoção muito grande voltar para a cidade onde nasci. Nunca tive a oportunidade de jogar no Estádio Rei Pelé. Lembro que quando era criança sempre sonhei com esse momento", disse o lateral-direito Weverton.



"Fico feliz por estar voltando para a minha terra. Espero fazer uma boa partida junto com os meus companheiros e ajudar o Vasco a sair com a vitória, que é o mais importante", disse o atacante Getúlio, que também é alagoano.

Prováveis escalações:



CRB

Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Rafael Longuine; Vico, Anselmo Ramon e Richard. Técnico: Marcelo Cabo

VASCO

Thiago Rodrigues; Weverton (Gabriel Dias), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Zé Gabriel (Vitinho), Juninho (Bruno Nazário), Nenê e Gabriel Pec; Raniel. Técnico: Zé Ricardo