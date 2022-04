Vasco

Jorge Salgado revela que Vasco deseja utilizar o Maracanã por 15 jogos na temporada

Presidente do Cruzmaltino se encontrou com Claudio Castro, governador do Rio, e disse ter interesse em voltar a utilizar o Templo do Futebol

Publicado 14/04/2022 14:30 | Atualizado há 19 horas