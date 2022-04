Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Zé RicardoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 13/04/2022 11:46 | Atualizado 13/04/2022 11:49

Rio - O fechamento da primeira janela de transferência do futebol brasileiro aconteceu na última terça-feira (12) e os reforços do Vasco foram adquiridos, ainda, sem o poderio financeiro do investimento da 777 Partners por meio da compra de 70% das ações da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Mesmo assim, o clube conseguiu contratar seis atletas, visando as principais carências do elenco, para disputar a Série B.

O Cruzmaltino, desde a eliminação no Campeonato Carioca, anunciou Gabriel Dias, Lucas Oliveira, Erick, Zé Vitor, Carlos Palacios e Danilo Boza com o objetivo de povoar o ataque e preencher lacunas da lateral-direita e da zaga. Outros nomes como Vitor Mendes, do Atlético-MG, e Carlos de Pena, do Dínamo de Kiev, também foram sondados, mas não foram firmados acordos finais.

Desses novos jogadores, três chegaram com status de aposta: Lucas Oliveira (Bangu), Erick (Ypiranga) e Zé Vitor (Marcílio Dias) se destacaram em suas equipes anteriores e de menor expressão nos estatuais e despertaram interesse do Vasco, já que o objetivo do clube era garimpar talentos dos campeonatos regionais.

Gabriel Dias, que atuava pelo Cruzeiro, foi pedido pelo treinador Zé Ricardo e chega para um setor carente, com Léo Matos em baixa e Weverton sem grandes atuações. Já Danilo Boza, emprestado pelo Juventude, foi contratado com pressa no último dia da janela.

Por fim, o Cruzmaltino tinha esperança de fechar vínculo com Carlos de Pena. Porém, ele assinou com o Internacional mesmo depois de chegar a um acordo verbal e trocar documentos com os dirigentes vascaínos. E foi por isso que o clube procurou e encontrou a solução em outro Carlos, o Palacios, em quem enxergou a oportunidade de um investimento 70% dos direitos do jogador chileno de 21 anos, que teve problemas de adaptação no Internacional.

O Vasco tem a expectativa de na segunda janela, entre 18 de julho e 15 de agosto, que a aquisição da SAF por parte do grupo investidor da 777 Partners já esteja concluída para ter mais condições de novos reforços.