Nenê pediu desculpas em pronunciamento - Daniel RAMALHO/CRVG

Nenê pediu desculpas em pronunciamentoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 12/04/2022 16:00

Cobrado pela diretoria do Vasco após reclamar muito ao ser substituído no empate em 1 a 1 com o Vila Nova, em São Januário, Nenê se pronunciou pela primeira vez e pediu desculpas pela reação que teve. O experiente jogador de 40 anos decidiu falar para a imprensa antes da coletiva de Yuri Lara, mas não respondeu perguntas.

Nenê também revelou ter conversado com o técnico Zé Ricardo e com o elenco vascaíno, e preferiu tornar seu pedido de desculpas público, até em função de sua reação em campo.



"Fiquei angustiado durante o fim de semana. Todo mundo me conhece e sabe que eu não fiz nada para prejudicar ele (Zé Ricardo), eu fiquei realmente ansioso para me desculpar. Falei com o grupo também, o Zé disse que poderíamos resolver internamente, mas fiz questão de vir aqui pedir desculpas. Como capitão eu tenho que ser o exemplo e essa atitude não foi legal", afirmou Nenê.



Quando soube que sairia do jogo, aos 24 minutos do segundo tempo, para dar lugar a Getúlio, o meia mostrou toda sua irritação ao gesticular em direção a Zé Ricardo e jogar a braçadeira de capitão no chão. Não é a primeira vez que Nenê tem esse tipo de reação ao sair de campo por opção de um treinador, repetindo o que fez em sua primeira passagem no clube, além de São Paulo e Fluminense recentemente.



"Era o primeiro jogo, estava ansioso, estádio lotado, queria dar a vitória para o nosso torcedor, mas isso não justifica a minha atitude, de forma alguma. Eu estou aqui de coração aberto pedindo desculpas e bola para frente. É tentar cada dia melhorar. Não é porque tenho 40 anos que vou deixar de errar, aprender e todos podem ter certeza que vou continuar dando a vida pelo Vasco da Gama, para conquistarmos nosso objetivo", completou.