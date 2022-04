Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 12/04/2022 16:28

Rio - O Vasco tem deixado a desejar neste início de temporada. Em entrevista concedida nesta terça-feira, no CT Carlos Barbosa, o volante Yuri Lara admitiu a atuação ruim da equipe na estreia da Série B, no empate em 1 a 1 contra o Vila Nova, mas exaltou o trabalho do técnico Zé Ricardo.

"O Zé tem nossa confiança, é um treinador que todo mundo gosta, abraçamos o trabalho e vamos correr por ele. Sabemos que essa pressão é porque os resultados não estão vindo. O Vasco é um time grande, temos que ganhar a todo instante, e quando a gente não vence tem pressão. Então vamos trabalhar pra mudar isso e conseguir as vitórias", garantiu Yuri.

"Sabemos que deixamos a desejar, não tenho palavras para falar da festa dos torcedores, eles lotaram o estádio, e não fizemos o resultado esperado. Peço que eles continuem a confiar na gente, continuem apoiando. Com eles do nosso lado somos mais fortes. O gol foi frustrante, não costumamos tomar e estávamos bem postados na área, mas foi uma falha geral e ficamos chateadas por tomar um gol tão bobo. Não podemos fazer um gol aos 8 minutos e levar um logo em seguida. Nós perdemos o controle do jogo, mas temos que corrigir os erros pra eles não se repetirem contra o CRB", completou.

O Vasco tentará sua primeira vitória na Série B no próximo sábado, às 19h, contra o CRB, no Estádio Rei Pelé.