Carlos Palacios é regularizado no BID e já está a disposição do técnico Zé RicardoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 11/04/2022 17:11

Rio - O chileno Carlos Palacios, novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2022, foi registrado na tarde desta segunda-feira (11), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, o meio-campista está regularizado e a disposição do técnico Zé Ricardo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Palacios é registrado no BID da CBF Reprodução

Além de Palacios, Gabriel Dias também foi regularizado e poderá entrar em campo no próximo confronto do Cruzmaltino, no próximo sábado (16), contra o CRB, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Com isso, apenas Zé Vitor ainda não foi regularizado pelo Vasco da Gama. Porém, o atacante pode ter seu nome no BID publicado a qualquer momento. Isto porque, prazo para inscrição de reforços termina nesta terça-feira (09), mas o Cruzmaltino não planeja esperar até o último dia para registrar o ex-jogador do Paraná Clube.