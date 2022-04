Victor Mendes, zagueiro do Atlético-MG - Divulgação: Twitter/Victor Mendes

Publicado 11/04/2022 15:05

Rio - O Vasco tem em planos a possível negociação com o zagueiro Victor Mendes, do Atlético Mineiro. Segundo o "Arena Cruzmaltina", no Twitter, o clube permanece tentando o acordo com o jogador, que é alvo principal da diretoria e da comissão técnica. Porém, o fechamento da janela de transferência já nesta terça-feira (12) dá um prazo curto ao time.

A diretoria do Vasco afirma estar com receio de não fechar a tempo e o negócio é tratada com muita cautela. Se o acordo foi acertado, o clube poderá, ainda, registrar o atleta depois do prazo, caso o mesmo esteja sem contrato ou que tenha rescindido antes do fim da janela, como informou o portal "NewsColina".

O zagueiro de 23 anos não tem sido muito utilizado pelo treinador do Galo, Antonio Mohamed, e só participou de três jogos nesta temporada. Victor Mendes defendeu o Juventude no ano passado, emprestado pela equipe mineira, e ajudou na campanha para evitar o rebaixamento da equipe gaúcha.