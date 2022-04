Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/04/2022 10:30

Rio - A Série B começou na última sexta-feira e com o tropeço do Vasco contra o Vila Nova, o técnico Zé Ricardo já passou a sofrer uma grande pressão no Cruzmaltino. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o presidente Jorge Salgado deseja mantê-lo, mas vem sendo muito cobrado por membros da diretoria do clube carioca.

O mandatário entende que é preciso dar tempo ao técnico e é contra uma mudança no comando, antes que seja aprovada oficialmente a SAF no clube carioca. No entanto, há membros da diretoria que avaliam o trabalho de forma negativa e desejam uma mudança, mesmo que seja temporária, antes do maior aporte da 777 Partners.

Zé Ricardo assumiu o comando do Vasco no começo da temporada e teve até o momento resultados bem tímidos. O Cruzmaltino se classificou para a semifinal do Carioca, mas foi eliminado pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, o clube carioca foi derrotado de forma precoce na segunda fase para o Juazeirense, da Bahia. E na Série B, estreou com empate diante do Vila Nova, em São Januário.