Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 11/04/2022 12:22 | Atualizado 11/04/2022 12:24

Rio - O Vasco tem até esta terça-feira (12) para inscrever os reforços contratados vindos de outro clube a fim de conseguir utilizá-los. Ainda com a pendência de três jogadores, o clube corre para regularizar a situação. A informação é do portal "Papo na Colina".

O lateral Gabriel Dias, o meia Carlos Palacios e o atacante Zé Vitor, que foram anunciados na última quarta-feira (6) como um "pacote" de reforços, ainda não podem atuar e esperam a inscrição, visto que seus nomes ainda não aparecem no BID da CBF.

Contudo, mesmo com o prazo apertado visando o fim da janela de transferência nesta terça, o clube espera tornar todos esses jogadores aptos ainda nesta segunda. E por isso, o treinador Zé Ricardo já poderá contar com os novos atletas para próximo jogo.

Precisando de resultado, o Vasco sofre a pressão da eliminação precoce na Copa do Brasil, da difícil missão de subir para a elite do Campeonato Brasileiro este ano e de ter empatado, com o placar de 1 a 1, o primeiro jogo da competição na Série B, na última sexta-feira, contra o Vila Nova.