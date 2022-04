Vasco - Daniel Ramalho/VASCO

Publicado 08/04/2022 22:40

A sexta-feira não foi legal para o Vasco. Empate em 1 a 1 com o Vila Nova em São Januário, na estreia da Série B, após 20 dias de preparação, vaias e técnico chamado de burro. Além disso, ainda teve um episódio que chamou atenção no segundo tempo. O meia Nenê, ao ser substituído, não gostou, fez gestos e jogou a faixa de capitão no chão.

A cena chamou atenção, e o atacante Raniel, que também foi substituído, comentou o assunto ao término da partida e defendeu Zé Ricardo.

"Sabemos que o Nenê sempre quer jogar, não quer sair. Mas é o Zé quem comanda. Eu também não queria sair, o Zé me tirou, mas enfim. Tudo tranquilo, tudo se resolve no vestiário."

O Vasco só voltará a campo no outro sábado, dia 16 de abril, para pegar o CRB, fora de casa, no Estádio Rei Pelé. A tendência é que Zé Ricardo tenha à disposição os reforços anunciados nesta semana: Palácios, Zé Vitor e Erick.