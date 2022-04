Nenê é referência no elenco do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Nenê é referência no elenco do VascoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/04/2022 15:52 | Atualizado 08/04/2022 17:00

Rio - Após não conseguir o acesso no ano passado, o Vasco inicia a sua trajetória nesta sexta-feira na Série B com o objetivo de retornar para a elite do futebol brasileiro. A equipe do Jornal O Dia opinou sobre a perspectiva do clube de São Januário para disputar a competição. Apesar do momento de otimismo que o Cruzmaltino vive por conta da chegada da SAF, o elenco vascaíno não é capaz de colocar o tetracampeão brasileiro na lista de favoritos ao título da competição. Além da equipe carioca, o Cruzeiro e o Grêmio são os outros gigantes do país que estão na competição.

Confira a opinião da equipe do Jornal O Dia:

Venê Casagrande: "Com o início de mudança para se tornar Saf, os torcedores estão animados com a chance de ser "um novo rico", mas o processo é lento, e os vascaínos precisam ter paciência. Sobre o time, o Vasco tem totais condições se subir para a Série A com o atual elenco. Zé Ricardo teve tempo para preparar a equipe para o restante da temporada"

Lucas Figueiredo: "O Vasco ainda segue com a mesma missão: garantir o acesso para a Série A, em 2023. No entanto, se o acesso vier com o título da Segunda Divisão, será muito bem-vindo. Por outro lado, a provável compra da SAF pela 777 Partners, pode fazer o mesmo que John Textor, influenciar positivamente ou negativamente ao longo do ano de 2022. Com um elenco ainda em formação, mas ainda assim limitado, o Cruz-Maltino terá uma árdua temporada pela frente"

Larissa Carvalho: "O Vasco, ainda na Série B, pode ver uma luz no fim do túnel nesta temporada. O menos destacado entre os maiores do Rio, ganhou a atenção dos investidores da 777 Partners que acreditam na reforma do clube, no crescimento e na volta à Série A. Contudo, o Cruzmaltino tem uma grande concorrência para o acesso à elite. Por isso, deve se preocupar em reforçar mais o elenco."

Lucas Felbinger: "Na Série B, o Vasco chega em um cenário ainda mais assustador do que o do ano passado. Com um elenco envelhecido e pobre tecnicamente, Zé Ricardo terá muito trabalho para conduzir o Cruzmaltino de volta à primeira divisão. O mais provável hoje é que o time da Colina termine novamente o meio da tabela."

Pedro Logato: "Empolgado com a SAF, o Vasco inicia a Série B com um elenco com perfil bem diferente do ano passado. Não deverá faltar raça e vontade ao clube carioca para retornar para a elite do futebol brasileiro. Porém, com o nível de dificuldade da competição em 2022, não dá para cravar que o Cruzmaltino irá conseguir seu objetivo. O clube precisa de reforços mais qualificados, que só deverão chegar no segundo semestre."

Leonardo Bessa: "Em processo para se tornar SAF, o Cruzmaltino talvez tenha o elenco mais frágil dos três gigantes (Cruzeiro e Grêmio), mas entra como um dos favoritos ao acesso. Zé Ricardo ainda precisa encontrar um padrão tático para esta equipe, que tem caras novas após o Cariocão, para fazer valer o peso da camisa nas 38 rodadas."

Gabriel Orphão: “Na Série B, o Vasco da Gama segue na tentativa de se reerguer. Com a chegada da 777 Partners, e o pagamento dos salários atrasados, além do fato de ter um elenco bem superior aos demais da segunda divisão, a tendência é de que o Cruzmaltino faça uma bela temporada, brigando pelo título da competição ao lado de Cruzeiro e Grêmio.”