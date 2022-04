Roberto Dinamite recentemente recebeu os sócios da 777 Partners, entre eles Joshua Wander - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/04/2022 12:41

Maior ídolo e ex-presidente do Vasco, Roberto Dinamite recebeu mais uma homenagem do clube. Em reunião extraordinária na noite de quarta-feira, o Conselho de Deliberativo do vascaíno aprovou o título de benemérito ao ex-jogador. A cerimônia de entrega do título acontecerá na quarta-feira, dia 13, quando ele completará 68 anos.

Além do título vitalício de benemérito, Dinamite, que marcou 708 gols pelo Vasco, também terá em breve uma estátua no campo de São Januário, que ficará atrás de um dos gols, voltada de frente para a torcida. A expectativa é de que a inauguração também ocorra na próxima quarta.



Como benemérito, Dinamite poderá participar de decisões políticas dentro do clube. Ele foi indicado pelo presidente, Jorge Salgado, e o título foi aprovado por unanimidade no Conselho de Beneméritos. No Deliberativo, ele recebeu 167 votos a favor.



Campeão brasileiro pelo Vasco em 1974, Dinamite ainda conquistou o Campeonato Carioca outras cinco vezes e é o maior artilheiro do clube, além de ser quem mais vestiu a camisa vascaína (1.110 vezes). Ele foi presidente entre 2008 e 2014.