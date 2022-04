Carlos Palacios é um dos novos reforços do Vasco - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Carlos Palacios é um dos novos reforços do VascoFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 06/04/2022 15:18

Rio - O Vasco anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação de três atacantes para reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro a ser divulgado foi Zé Vitor, do Marcílio Dias, um dos destaques do Campeonato Catarinense. Em seguida o clube comunicou a compra de Carlos Palacios ao Internacional, e em seguida Erick Samuel, do Ypiranga, artilheiro do Campeonato Gaúcho.

Natural da Bahia, Zé Vitor iniciou na base do Paulo Afonso e também passou pelas categorias inferiores do Tubarão (SC), antes de chegar ao Marcílio Dias. Foi vice-artilheiro do Catarinense deste ano com nove gols. O jogador, que atuou ainda no futebol sueco e no Ituano (SP), assinou com o Vasco até 30 de abril de 2024.

Já o atacante Palacios teve 70% de seus direitos federativos comprados pelo Vasco, que fechou contrato até 30 de abril de 2025. O chileno teve formação nas divisões de base do Unión Espanhola e estreou como profissional em 2018. Dois anos depois, se tornou revelação do Campeonato Chileno e ganhou prêmio de segundo melhor jogador da competição.

Erick Samuel, de 25 anos, assinou contrato até o dia 30 de maio de 2023. Artilheiro do Gaúchão de 2022 com seis gols em 16 jogos, ele foi formado na base do Grêmio e participou de alguns jogos pela equipe profissional do Tricolor até ser vendido ao Vejle, da Dinamarca, que foi campeão da Segunda Divisão em 2018.

O Vasco estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, contra o Vila Nova, às 19h, em São Januário.