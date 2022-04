Torcida do Vasco promete apoio em São Januário - Rafael Ribeiro/Vasco

Torcida do Vasco promete apoio em São JanuárioRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/04/2022 12:07

O Vasco divulgou no fim da manhã nova parcial, com mais de seis mil ingressos vendidos para a estreia na Série B do Brasileiro, nesta sexta-feira às 19h contra o Vila Nova, em São Januário. O clube aposta em casa cheia e a força do estádio para um bom início de competição.



Pelo segundo ano seguido em busca do retorno à elite do futebol brasileiro, o Vasco vive um momento de empolgação dos torcedores com a possível venda da SAF à 777 Partners, que adiantou R$ 70 milhões como empréstimo para quitação de dívidas urgentes e para investimento no elenco para a Série B.



A diretoria, inclusive, pensou em transferir o jogo contra o Vila Nova para o Maracanã, mas não conseguiu. Entretanto, a dois dias da estreia, a movimentação por ingressos não foi como o esperado. Ainda assim, a expectativa é que melhore e tenha casa cheia na sexta-feira.