Zé Gabriel no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Zé Gabriel no treino do VascoRAFAEL RIBEIRO/Vasco

Publicado 04/04/2022 17:19

Titular nos últimos seis jogos que disputou, Zé Gabriel não é o único a fazer o caminho de troca entre o Internacional e o Vasco. Ele chegou primeiro, em fevereiro em negociação envolvendo Bruno Gomes, e agora é a vez do chileno Carlos Palacios. O volante, inclusive, apoiou o atacante a acertar com o Gigante da Colina, como revelou em entrevista coletiva nesta segunda-feira.



"É bom jogador, tecnicamente dispensa comentários, tem uma carreira brilhante pela frente, jogador de Seleção. Vai chegar para nos ajudar e espero que seja muito feliz. Palacios me mandou mensagem, conversamos um pouco sobre o clube, falei para ele vir que se sentiria em casa", afirmou.



Palacios é mais um de um pacote de contratações que o Vasco fez visando à Série B do Brasileiro, que começa nesta sexta-feira. Com tempo de trabalhar, entrosar e se preparar para a estreia, contra o Vila Nova em são Januário, Zé Gabriel aposta em bom início do Gigante da Colina na competição.



"Nós evoluímos, trabalhamos alguns pontos que deveriam ser melhorados. Estamos com um time novo, isso requer treinamento, trabalhos repetitivos para nos conhecermos. Aproveitamos os dias para nos encorparmos como grupo. Importante começar com vitória para a pontuação, nossa confiança, jogando junto com nossa torcida no nosso estádio. Vamos entrar concentrados para pontuar em casa. É nossa identidade", afirmou Zé Gabriel, que disputará a sua primeira Série B na carreira.