Presidente - Jorge SalgadoFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 03/04/2022 14:33 | Atualizado 03/04/2022 14:35

Rio - Após a contratação de cinco reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama deve frear sua participação no mercado da bola nos próximos dias. O planejamento inicial do clube previa a contratação de mais dois zagueiros e outro atacante. No entanto a tendência é que o Cruzmaltino apenas traga mais um defensor para o seu elenco.

O Cruzmaltino, inclusive, já negocia com um zagueiro, que poderá defender o clube em breve. Vale lembrar que a diretoria tem até o dia 14 de abril para registrar novos jogadores vindos do exterior.

Sem poder contar com Ulisses, lesionado, e Luis Cangá, que não teve o seu contrato renovado, o técnico Zé Ricardo conta apenas com Juan Quintero e Anderson Conceição como experientes jogadores na posição. Enquanto um novo reforço não chega, a aposta fica para os atletas da base, especialmente Pimentel e Zé Vitor, que agradou a comissão técnica durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo deste ano.

No entanto, a dupla de jovens zagueiros não possui muita minutagem e experiência, mesmo sendo integrados ao elenco profissional logo após a Copinha. Enquanto Pimentel ainda não atuou pelo time principal, Zé Vitor entrou em campo aos dois minutos do primeiro tempo do duelo contra o Resende, pela última rodada da Taça Guanabara. O zagueiro de 19 anos substituiu Ulisses, que saiu lesionado.