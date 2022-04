Salgado faz reformulação - João Pedro Isidro / Vasco

Publicado 01/04/2022

Rio - De olho em jogadores nascidos em países vizinhos da América do Sul, o Vasco está perto de mais um reforço. Em contato com o portal "Papo Na Colina", o empresário do atacante do Internacional, Carlos Palacios, afirmou que o chileno está perto de defender o clube carioca.

"Está próximo. Falta pouco, mas ainda não está 100%", disse Pablo Lecler. O jogador, de 21 anos, tem contrato com o Internacional até o fim de 2025. O atleta deverá ser emprestado ao Vasco para a disputa da Série B.

O Cruzmaltino ainda busca um acerto com o Colorado em relação a porcentagem do salário do jovem que será pago pelo Vasco. Além do chileno, o Cruzmaltino está perto de fechar com o atacante argentino Benjamín Rollheiser, do River Plate.