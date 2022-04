O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicado - Rafael Ribeiro/Vasco

O presidente Jorge Salgado disse que o Vasco se sente prejudicadoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/04/2022 09:30

Rio - O Vasco está bem perto de acerta mais uma contratação para a disputa da Série B. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports, emissora argentina, o Cruzmaltino venceu a concorrência com o Cruzeiro e o Athletico-PR pela contratação de Benjamín Rollheiser.

O atacante, de 22 anos, está perto de encerrar o seu contrato com o River Plate e chegará ao clube de São Januário sem custos. Benjamín Rollheiser tem passagens pela seleção de base da Argentina e irá assinar com o Cruzmaltino até o final de 2025.

O atacante foi promovido ao time principal do River em 2020 e disputou 34 partidas, com um gol e duas assistências O Vasco já anunciou a contratação do atacante Lucas Oliveira, ex-Bangu, e tem acerto encaminhado com o lateral Gabriel Dias (ex-Cruzeiro), e os atacantes Zé Vitor (ex-Marcílio Dias-SC) e Erick (Ypiranga-RS).