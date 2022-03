Vasco pode receber Josh Wander como convidado na partida de estreia da Série B

Josh Wander - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 31/03/2022 16:02

Rio - Eliminado do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, o Vasco da Gama segue sua preparação focando exclusivamente o Campeonto Brasileiro da Série B, que pode contar com um convidado especial na sua partida de estreia. Segundo o canal "Atenção, Vascaínos!", Josh Wander, um dos executivos da 777 Partners deve desembarcar no Rio de Janeiro ainda nesta semana, e deverá assistir ao duelo contra o Vila Nova.

Caso se confirme a informação, esta seria a segunda visita de Josh Wander ao Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade, norte-americano assistiu a derrota do Vasco para o Flamengo, no Maracanã.

Inclusive, o estádio pode receber o executivo mais uma vez. Isto porque, a diretoria do Vasco da Gama está tentando levar o confronto contra o Vila Nova para o Maracanã. O confronto, que está marcado para o dia oito de abril, uma sexta-feira, está previsto inicialmente para acontecer às 19h, em São Januário.