Carol Paiffer em São JanuárioRepdorução/Instagram

Publicado 30/03/2022 17:11

Rio - O Vasco firmou parceria com mais um investimento da empresária Carol Paiffer para o fortalecimento do futebol feminino do clube. Trata-se da empresa “Petit Potê”, que se junta à “Atom S/A” e a “Deixa Ela Treinar”, como nova parceira estratégica para o desenvolvimento nutricional das atletas da equipe cruz-maltina.



A marca terá como objetivo auxiliar as jogadoras na reconstrução de fibras musculares, possibilitando um melhor desempenho dentro de campo para o time carioca. Com isso, as atletas receberão mensalmente shakes proteicos e sorvetes 100% naturais, contribuindo para o plano alimentar da equipe, seguindo as orientações dos profissionais do Gigante da Colina.

"Tenho certeza de que a Petit Potê vai auxiliar ainda mais nossas atletas em busca de grandes resultados para a temporada. Me apaixonei pelo empreendimento logo de cara, pois além do sabor delicioso dos produtos, a marca conta uma tabela nutricional sem açúcar, lactose e glúten", comentou Carol.

A investidora do programa “Shark Tank Brasil”, passou de cliente a sócia-investidora da “Petit Potê” em 2021. O negócio tem como CEO Amanda Freires e possui a primeira loja física de sorvetes naturais do Brasil.



"O melhor dessa parceria é agregar uma marca que também conta com lideranças femininas em seu projeto. Nossos propósitos estão alinhados, e com isso, contribuiremos cada vez mais no empoderamento de mulheres nos esportes", declarou Paiffer.



Vale lembrar que a relação de Carol Paiffer com o Vasco surgiu através do streamer Casimiro. Em uma de suas lives, ele a citou e muitos torcedores fizeram uma campanha para que ela pudesse ajudar a instituição em sua situação financeira.



Antes disso, a empresária sempre deixou claro que já tinha a intenção de promover ações de empoderamento de mulheres no esporte. Ao se aproximar do Vasco, ela viu a oportunidade de colocar em prática esses ideais e já englobou três empreendimentos na equipe feminina do clube carioca.



"A sinergia surgida com os torcedores do Vasco é algo inexplicável. Todos os dias recebo diversas mensagens de carinho e agradecimento, e posso dizer que esse é só o começo. Trarei outros empreendimento para esse movimento, auxiliando cada vez mais mulheres a almejarem um futuro melhor por meio dos esportes", disse Carol.