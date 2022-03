Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 29/03/2022 20:19 | Atualizado 29/03/2022 20:20

Rio - A diretoria do Vasco aproveitou a cerimônia de homenagens na Calçada da Fama do Maracanã aos ídolos Pedrinho e Nenê, nesta terça-feira, para reforçar o desejo de voltar a sediar o estádio. Na ocasião, a cúpula carioca manifestou o interesse para o Secretário de Esportes e Lazer do Rio, o ex-árbitro Gutemberg de Paula Fonseca. A informação é do portal "UOL".

Gutemberg ouviu da diretoria o interesse em participar da licitação, que ainda não tem uma data definida, mas que deve acontecer em abril. O representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro na ausência do Governador, Cláudio Castro, que tinha outros compromissos, foi presenteado pelo presidente do Vasco, Jorge Salgado, com uma camisa personalizada do clube carioca.

"Uma linda tarde vascaína no Maracanã. Homenagem aos nossos ídolos Nenê e Pedrinho, eternizados na Calçada da Fama, na companhia de Roberto Dinamite e de nossa torcida. Fomos protagonistas na construção da lenda do Maracanã. Vamos voltar", destacou Jorge Salgado.