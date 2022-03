Gabriel Dias - Divulgação

Publicado 29/03/2022 14:06

Rio - O Vasco fechou nesta terça-feira a contratação de mais um reforço para a Série B. Trata-se do lateral-direito Gabriel Dias, de 27 anos, que estava no Cruzeiro. Ele assinará com o Cruzmaltino até o fim de 2023.

Gabriel já esteve na mira do Vasco no fim do ano passado, mas acabou fechando com o Cruzeiro. No entanto, não recebeu muitas oportunidades na Raposa e está fora dos planos da comissão técnico. O jogador ainda está ajustando sua liberação com o clube mineiro, mas o Vasco dá a contratação como certa.

Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Gabriel também coleciona passagem por clubes como Internacional, Bragantino, Ceará, Paraná e Fortaleza.