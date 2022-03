Zé Ricardo, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 29/03/2022 19:14

Vitor Mendes, zagueiro do Atlético-MG Divulgação

Rio - O Vasco segue mapeando o mercado em busca de reforços para a Série B. De acordo com a Rádio Itatiaia, um dos nomes que despertou o interesse do Cruzmaltino é o do zagueiro Vitor Mendes, do Atlético-MG.