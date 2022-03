Lucas Oliveira é o novo reforço do Vasco - Reprodução

Lucas Oliveira é o novo reforço do VascoReprodução

Publicado 28/03/2022 12:03

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação do atacante Lucas Oliveira, de 21 anos, que disputou o Carioca pelo Bangu. Ele assinou com o Cruzmaltino até julho de 2024.

Lucas já treinou com o elenco do Vasco ao longo da última semana. O time da Colina aguardava apenas os resultados dos exames para confirmar oficialmente a chegada do jogador. A ida para São Januáro já havia sido confirmada pelo Bangu.

Revelado nas categorias de base do Bangu, Lucas é o 16º reforço do Vasco para a temporada. Ele foi um dos destaques do Alvirrubro no Campeonato Carioca.